20 Октября 2020
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черноморский флот морская пехота (2012) | Фото: Накануне.ru

Русских морпехов в США назвали одними из лучших в мире

Русских морских пехотинцев в США назвали одними из лучших в мире. Журнал The National Interest написал, что морпехи из России - на втором месте в мире после американских "коллег".

Морская пехота в России, по мнению автора материала, отличается подготовкой и боеспособной силой. На третьем месте - морпехи из Великобритании, на четвертом - Южная Корея. На пятом месте - Китай.

Самая большая численность солдат морской пехоты - в США, их более 180 тыс. человек, в то время как в Южной Корее, например, всего 29 тыс. человек.

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Русских морпехов в США назвали одними из лучших в мире

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Теги: The National Interest, морская пехота, морпехи, США, русские, военные



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