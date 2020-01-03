20 Октября 2020
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Политика За рубежом
Касем Сулеймани (2020) | Фото:nypost.com

США ликвидировали главу спецназа "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани

В ходе военного удара, организованного США ночью 3 января, погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани.

Как пишет агентство Reuters, удары были нанесены по окрестностям аэропорта в Багдаде.

Сообщается, что погибли всего 8 человек, 12 получили ранения различной степени тяжести.

В Иране уже пообещали отомстить за убийство Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего генерала в Вашингтоне считали причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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США ликвидировали главу спецназа "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани

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Теги: Касем Сулеймани, США, удар, Иран



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