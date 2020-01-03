20 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
авария, иномарка, столкновение (2020) | Фото: ГИБДД Курганской области

Три трупа и шестеро пострадавших - в Зауралье произошло страшное ДТП

В Курганской области дорожная авария унесла жизни трех человек - еще шестеро получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья, ДТП произошло в Мишкинском районе днем 2 января.

Столкнулись Тойота и Форд. На месте погибли три женщины - пассажирки "Тойоты". Водитель этой машины и 5-летний ребенок получили травмы. Из "Форда" в больницу отвезли водителя и троих пассажиров, среди которых - 12-летний ребенок.

Предварительно, виновник аварии - водитель "Форда". Именно он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой".

авария, иномарка, столкновение(2020)|Фото: ГИБДД Курганской области

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Три трупа и шестеро пострадавших - в Зауралье произошло страшное ДТП

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Теги: Мишкино, авария, трупы, ДТП, смерть, гибель, ГИБДД, Тойота, Форд



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