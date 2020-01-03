Три трупа и шестеро пострадавших - в Зауралье произошло страшное ДТП

В Курганской области дорожная авария унесла жизни трех человек - еще шестеро получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья, ДТП произошло в Мишкинском районе днем 2 января.

Столкнулись Тойота и Форд. На месте погибли три женщины - пассажирки "Тойоты". Водитель этой машины и 5-летний ребенок получили травмы. Из "Форда" в больницу отвезли водителя и троих пассажиров, среди которых - 12-летний ребенок.

Предварительно, виновник аварии - водитель "Форда". Именно он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой".