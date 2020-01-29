Главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в Москве из-за проблем с желудком

Глава Алтая Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Михаила Максимова.

В больницу он был доставлен 28 января. Сообщается, что в Москву Хорохордин прибыл с рабочей поездкой. Должность главы региона он занимает с октября прошлого года.

В настоящий момент обязанности главы республики исполняет первый зампред правительства Виталий Махалов.