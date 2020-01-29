Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за хранение наркотиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Текст указа опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Прошение о помиловании израильтянка подала 26 января. Девушку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у Наамы Иссахар, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин через Twitter обратился к Путину с просьбой освободить Иссахар.