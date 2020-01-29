11 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России За рубежом Москва
Наама Иссахар (2020) | Фото: timesofisrael.com

Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за хранение наркотиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Текст указа опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Прошение о помиловании израильтянка подала 26 января. Девушку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у Наамы Иссахар, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин через Twitter обратился к Путину с просьбой освободить Иссахар.

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Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за хранение наркотиков

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Теги: Наама Иссахар, Владимир Путин, наркотики, контрабанда, помилование



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Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2020 03:10 Мск Наама Иссахар вернулась в Израиль

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Ранее 26.01.2020 16:48 Мск Израильтянка Иссахар, осужденная в России за хранение наркотиков, направила Путину прошение о помиловании
Ранее 13.10.2019 17:57 Мск Израильский президент попросил Путина освободить Нааму Иссхар, осужденную в России за контрабанду наркотиков

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