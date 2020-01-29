РЖД разрешили пассажирам вернуть билеты в Китай без взимания дополнительных сборов

Пассажирам поездов дальнего следования, которые планировали посетить Китай, разрешили вернуть неиспользованные билеты, без взимания дополнительных сборов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса в Поднебесной.

Сдать можно билеты, купленные в период до 27 марта включительно. Если пассажир оформлял проездной билет для поездки из КИтая в Россию на территории иностранного государства, но решил отказаться от поездки, находясь на территории России, то ему следует не менее чем за шесть часов до отправления поезда обратиться для предоставления специальных отметок в любой пункт продажи ФПК. Для возврата денег пассажирам с проставленными отметками необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были куплены проездные документы.

Сообщается, что для профилактики инфекционных заболеваний все пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. На пограничных железнодорожных пунктах проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Напомним, специалисты заявляют, что новый тип коронавируса может появиться в России в середине февраля.Отмечается, что риск завоза в РФ нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким". Однако угроза его распространения достаточно низкая.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. За сутки число людей, у которых выявлен коронавирус 2019-nCoV, увеличилось примерно на тысячу, умерло 30 человек.

Большинство случаев выявления инфекции по-прежнему приходится на Китай, где и началась вспышка. В то же время больные уханьским вирусом выявлены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, США и других странах.