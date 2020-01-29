10 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Асбест (2018) | Фото: Накануне.RU

Одному из лидеров свердловского протеста вернули мандат депутата

Одной из самых ярких организаторов митингов на Урале Наталье Крыловой вернули депутатский мандат Асбестовской городской думы. Как рассказала Крылова журналисту Накануне.RU, такое решение принял Асбестовский городской суд.

"Постановили признать незаконным решение городской думы Асбестовского городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата Натальи Крыловой", - сказал свой вердикт судья.

Напомним, что депутат была лишена своих полномочий 9 декабря. Основанием для этого решения стали, якобы, нарушения при составлении Крыловой декларации. Думу не устроило то, что активистка не указала одну из квартир. Сама депутат говорила о том, что всего лишь ночевала в жилище, принадлежащем ее матери.

Теперь, как рассказала Крылова журналисту Накануне.RU, она полагает, что борьба не окончена, и дума обжалует решение суда.

"Решение не вступило в законную силу, предполагаю, что они пойдут в областной суд обжаловать. Но для меня это не страхи. Я буду только рада, если они пойдут в облсуд. Потому что я пойду и в Верховный суд, и в СПЧ. И сейчас я хочу обратиться к новому генеральному прокурору Краснову. Пора разобраться с этим беспределом, который творится в областной, асбестовской прокуратуре и в Следственном комитете", - заявила Крылова.

Напомним, по итогам выборов в 2017 году большинство в думе Асбеста взяла КПРФ под руководством команды Крыловой. Однако на красных депутатов началось давление, через суды их пытаются лишить мандатов.

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Одному из лидеров свердловского протеста вернули мандат депутата

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Теги: Наталья Крылова, депутат, мандат, суд



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