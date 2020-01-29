Путин "утратил доверие" к главе Чувашии, "дразнившему" сотрудника МЧС, и отправил его в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Врио губернатора назначен депутат Госдумы фракции "Справедливая Россия" от Чувашии Олег Николаев.

Михаил Игнатьев руководил республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывал свой второй срок. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.

Отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала. 18 января глава региона, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, призвал "мочить" тех, кто "хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком, - лишь бы, значит, заработать на разных схемах".

Позже Игнатьев принес извинения за свои высказывания о представителях СМИ, вызвавшие общественный резонанс, однако заявил, что "смысл его речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили", и добавив, что всегда "корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи".

23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. При вручении ключей он приподнял руку, и заставил, таким образом, пожарного подпрыгнуть. Видеоролик вызвал скандал.

Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководителю такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.

В понедельник партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов "Единой России". Замсекретаря генсовета партии власти Евгений Ревенко назвал действия Игнатьева унижением чести и достоинства офицера. Накануне решение об исключении Михаила Игнатьева из "ЕР" было принято.