10 Августа 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО В России
Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

Открытость до закрытия: "единороссы" обещают быть ближе к народу, не пуская посторонних

В Челябинске по итогам заседания уральского МКС "Единой России" секретарь Генсовета Андрей Турчак заявил о необходимости распространения практики так называемого "народного бюджетирования" на всю страну и, соответственно, на все субъекты. Об этом "единороссы" будут просить президента Владимира Путина на заседании совета по местному самоуправлению, которое пройдет 30 января в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшнем заседании в Челябинске с участием губернатора области Алексея Текслера "единороссы" обсуждали предстоящие выборы в законодательные органы. По каким-то причинам не только заседание оказалось "засекреченным" от публики и прессы, в принципе к журналистам никто не удосужился выйти и озвучить хотя бы в общих чертах принятые решения.

Руководитель уральского МКС Иван Квитка через пресс-службу распространил довольно-таки общее заявление, суть которого сводится к тому, что, цитируем: "Необходимо провести избирательные кампании (2020 года, – прим.) на высоком организационном уровне, акцентировать внимание на процедуре предварительного голосования, на отборе достойных кандидатур от партии для их последующего выдвижения на выборные должности".

О конкретных итогах и принятых решениях на заседании МКС 29 января в Челябинске пообещали сообщить позднее.

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Открытость до закрытия: "единороссы" обещают быть ближе к народу, не пуская посторонних

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Теги: Единая Россия, Андрей Турчак



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