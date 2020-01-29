10 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
Закладка первого камня транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Слитки в основание "Золотого": в Екатеринбурге дали старт стройке нового транспортного узла

Компания "Общество Малышева-73" возведет новый многофункциональный комплекс в микрорайоне Ботанический до Универсиады в 2023 г. Об этом сооснователь компании и инвестор проекта Игорь Заводовский объявил 29 января на церемонии закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла. Сооружение площадью около 308 тыс.м. будет включать в себя новый автовокзал, который начнет работать вместо Южного, выход на станцию метро "Ботаническая", торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.

На церемонии закладки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что новое сооружение сможет удивить гостей города, прибывших на Универсиаду-2023, и привлечь их внимание к уникальным объектам Екатеринбурга.

"Я знаю, что компания уже эффективно реализовала ряд проектов на основе государственно-частного партнерства. Конечно, это хорошие инвестиции в комфорт и создание совершенно нового транспортного уклада, который будет направлен на решение транспортных проблем", - сообщил Евгений Куйвашев.

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Новый транспортно-пересадочный узел расположится в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога. Снос Уктуского аэропорта, на месте которого и возведут ТЦ "Золотой", по примерным подсчетам, планируют произвести через восемь месяцев. На данный момент сносу мешает то, что территория аэропорта является федеральной землей. Само же учреждение находится в аварийном состоянии.

А в администрации города идея переноса автовокзала давно летала в воздухе, объясняет ситуацию соучредитель компании "Общество Малышева-73" Константин Погребинский.

"Очень много рейсов на автобусы проходит через центр города, это неудобно: надо город разгружать. Место было выбрано и предложено здесь, потому что логистически это правильно. Масса направлений дорожно-транспортной развязки в области именно отсюда смогут очень удобно расходиться. Почему внутри торгового центра? Это тоже очень удобно и для людей. Это сухие ноги, в том числе это удобно и для торгового центра. Это и безопасность, и логистика. Примерами служили многие схожие сооружения по всему миру", - отметил он.

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Игорь Заводовский, проектом предусмотрена большая реконструкция дорожной сети. Так, например, будет парковка под уже существующей дорогой. Со стороны окружной дороги можно будет подъехать к ТПУ (Транспортно-пересадочный узел), будет дополнительный мост, соединение окружной дороги с ул. Крестинского. Компания также реконструирует переход с остановки городской электрички, оборудовав его эскалаторами и сделав теплым. Основной "фишкой" автовокзала является зал ожидания, расположенный внутри самого ТЦ. Досмотр и посадка будут осуществляться за пять минут до поездки, поэтому человек, спускаясь и поднимаясь на эскалаторе, будет садиться прямиком на автобус.

И строительство нового регионального транспортно-пересадочного узла не помешает основному передвижению жителей города. Входы в метро меняться не будут и ни на день не закроются.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно с соучредителями компании "Общество Малышева-73" заложили первый камень, символично бросив в основание многофункционального комплекса "Золотой" золотые слитки (искусственные).

Закладка первого камня транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Закладка первого камня транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Справка

  • Проект планируется сдать к 2023 г., однако уже в 2020 г. жители Екатеринбурга смогут наблюдать металло-каркас будущего сооружения.
  • Трехэтажный центр (включая просторный холл на нулевом этаже) расположится на площадке размером порядка 25 га и будет включать в себя магазины, кафе и кинотеатр. Общая площадь "Золотого" составит 308 тыс.м, внутри также будет располагаться сеть гипермаркетов "Гипербола" размером от 15 до 20 тыс.м. Для сравнения, площадь ТЦ "Гринвич" составляет около 300 тыс.м, а "Гипербала" внутри торгового центра - 12 тыс.м. ТЦ будет относиться к среднему сегменту, что означает, что он будет дешевле "Гринвича". Соучредители не захотели раскрывать всех секретов, однако заверили, что именно в "Золотом" "Гипербола" покажет себя жителям города как доступный всем в ценовой категории гипермаркет.
  • Заявленная сумма инвестиций составляет 400 млн долларов США. Это крупнейшее сооружение в России за пределами Москвы.
  • Дизайн центра разработал Владимир Громада, архитектор ТЦ "Пассаж" и ТЦ"Гринвич" совместно с компанией ООО "Даир". Проект будет оборудован по последнему слову техники.

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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Слитки в основание "Золотого": в Екатеринбурге дали старт стройке нового транспортного узла

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Теги: тц золотой, автовокзал, общество малышева 73, игорь заводовский, евгений куйвашев



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