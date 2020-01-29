Слитки в основание "Золотого": в Екатеринбурге дали старт стройке нового транспортного узла

Компания "Общество Малышева-73" возведет новый многофункциональный комплекс в микрорайоне Ботанический до Универсиады в 2023 г. Об этом сооснователь компании и инвестор проекта Игорь Заводовский объявил 29 января на церемонии закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла. Сооружение площадью около 308 тыс.м. будет включать в себя новый автовокзал, который начнет работать вместо Южного, выход на станцию метро "Ботаническая", торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.

На церемонии закладки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что новое сооружение сможет удивить гостей города, прибывших на Универсиаду-2023, и привлечь их внимание к уникальным объектам Екатеринбурга.

"Я знаю, что компания уже эффективно реализовала ряд проектов на основе государственно-частного партнерства. Конечно, это хорошие инвестиции в комфорт и создание совершенно нового транспортного уклада, который будет направлен на решение транспортных проблем", - сообщил Евгений Куйвашев.

Новый транспортно-пересадочный узел расположится в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога. Снос Уктуского аэропорта, на месте которого и возведут ТЦ "Золотой", по примерным подсчетам, планируют произвести через восемь месяцев. На данный момент сносу мешает то, что территория аэропорта является федеральной землей. Само же учреждение находится в аварийном состоянии.

А в администрации города идея переноса автовокзала давно летала в воздухе, объясняет ситуацию соучредитель компании "Общество Малышева-73" Константин Погребинский.

"Очень много рейсов на автобусы проходит через центр города, это неудобно: надо город разгружать. Место было выбрано и предложено здесь, потому что логистически это правильно. Масса направлений дорожно-транспортной развязки в области именно отсюда смогут очень удобно расходиться. Почему внутри торгового центра? Это тоже очень удобно и для людей. Это сухие ноги, в том числе это удобно и для торгового центра. Это и безопасность, и логистика. Примерами служили многие схожие сооружения по всему миру", - отметил он.

Как сообщил Игорь Заводовский, проектом предусмотрена большая реконструкция дорожной сети. Так, например, будет парковка под уже существующей дорогой. Со стороны окружной дороги можно будет подъехать к ТПУ (Транспортно-пересадочный узел), будет дополнительный мост, соединение окружной дороги с ул. Крестинского. Компания также реконструирует переход с остановки городской электрички, оборудовав его эскалаторами и сделав теплым. Основной "фишкой" автовокзала является зал ожидания, расположенный внутри самого ТЦ. Досмотр и посадка будут осуществляться за пять минут до поездки, поэтому человек, спускаясь и поднимаясь на эскалаторе, будет садиться прямиком на автобус.

И строительство нового регионального транспортно-пересадочного узла не помешает основному передвижению жителей города. Входы в метро меняться не будут и ни на день не закроются.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно с соучредителями компании "Общество Малышева-73" заложили первый камень, символично бросив в основание многофункционального комплекса "Золотой" золотые слитки (искусственные).

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