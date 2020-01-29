10 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
автомат Калашникова (2015) | Фото: Накануне.RU

Стрелок из Нижневартовска, начавший пальбу возле одного из домов, объявлен в федеральный розыск

Силовики объявили в федеральный розыск подозреваемого в стрельбе возле дома № 38 по улице Омская в Нижневартовске, рассказала Накануне.RU глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.

Напомним, конфликт произошел в ночь на 26 января около дома № 38 по улице Омская. Первый вызов силовикам поступил в 2.50, второй – в 13.00. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ссоры в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он сделал несколько выстрелов. Пострадавших нет. Силовики выяснили, что с оружием в руках находился 31-летний местный житель. По предварительным данным, оружие, попавшее на записи, – охолощенный автомат. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Сегодня подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

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Стрелок из Нижневартовска, начавший пальбу возле одного из домов, объявлен в федеральный розыск

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Теги: Омская, Нижневартовск, стрельба, автомат, полиция



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