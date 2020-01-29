"Даже звонок Путина ничего не решает". Дольщики "Речелстроя" ждут своих квартир, власти назвали новый срок

Власти Челябинской области обещают достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" до конца 2020 года. Сейчас возведением объектов занимается компания "Западный луч", однако к достройке домов может подключиться Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Дольщики "Речелстроя" обещаниям чиновников не верят – сроки сдачи домов уже переносились, и пытаются привлечь внимание к своей проблеме федеральных властей, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре 2017 года дольщикам позвонил президент России Владимир Путин. После звонка главы государства с дольщиками встретился Борис Дубровский, было принято решение, что достраивать дома будет "Западный луч", а сдать объекты планировалось до конца 2019 года. Однако за прошедшие два года не все дольщики смогли получить свои квартиры.

"Поражает, что даже звонок Путина ничего не решает. Он приехал, позвонил, уехал и тишина. И мы как жили без своих квартир, так и живем", - говорит Накануне.RU дольщик "Речелстроя" Денис Грачев.

Он купил квартиру в доме 3.34 в 2016 году, сдать который обещали не позднее 30 сентября того же года, но квартиру он так и не получил. Строительство остановилось на уровне цоколя. В прошлом году даже пришлось проводить обследование конструкций, которое показало, что дом можно достраивать, но необходимо выполнить определенные мероприятия по их усилению.

В 2017 году он решил сделать денежный перевод президенту Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание главы государства к проблеме. С собой у него было 100 рублей, поэтому с учетом комиссии перевод составил 28 рублей. В этом году он решил повторить перевод, в сообщении написал: "Дольщики Чурилово. Помогите".

"Я с лета пытался записаться на прием к губернатору Челябинской области, на что мне шли отписки, что сейчас губернатор не принимает или же уже принял, а вы не успели. Каждый месяц отправлял и каждый месяц одно и тоже письмо было. К губернатору записываться бесполезно, поэтому решил отправить 28 руб. президенту. Этим я хочу добиться, чтобы Владимир Путин обратил на нас внимание", - рассказал дольщик.

Сейчас дольщики пытаются записаться на прием к главе Челябинска Наталье Котовой.

"Мы решили официально записаться к ней, но я думаю, что смысла никакого нет. Мы хотим услышать сроки решения нашей проблемы, сколько нам еще ждать? В дальнейшем планируем отстаивать свои права, будем стоять с плакатами около правительства области", – заявил он.

В декабре на стройплощадке его дома поставили кран, на днях завезли бетонные плиты, но он опасается, что "построят пол-этажа и снова все остановится".

В областном минстрое Накануне.RU сообщили, что завершить возведение трех домов планируется до конца 2020 года. Речь идет о доме 3.25, который будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, и домах 3.34 и 3.18. Достраивать объекты будет компания "Западный луч".

"По домам №3.34 и 3.18 застройщик проводил экспертизу технического состояния зданий, которая показала, что дома можно достроить. Завершить возведение этих домов планируется до конца 2020 года. По дому №3.19 конкурсный управляющий провёл работу с дольщиками, которые подписали соглашения о замене своих квартир на жильё в домах с более ранним сроком сдачи. По дому №3.20 решается вопрос по замене квартир или по достройке дома", - сообщили в пресс-службе министерства.

Сдавать дома будут без чистовой отделки, за которую дольщики заплатили. Им предлагают обращаться в суд с иском к "Речелстрою".

"Конкурсным управляющим в проектную декларацию были внесены изменения в части чистовой отделки. Но у дольщиков остаётся право восстанавливать свои права через суд - с иском к прежнему застройщику на возмещение средств на отделку. Застройщик обязуется возвести дома, провести все необходимые коммуникации к дому чтобы была вода, свет, отопление. Выполнить отделку подъездов, благоустройство прилегающей к дому территории и т.д.", - отметили в минстрое.

К достройке домов в "Чурилово Lake City" может подключиться Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"Может подключиться, окончательного решения фонд пока не принял", - подтвердили Накануне.RU в пресс-службе минстроя.

Добавим, что через месяц после звонка президента дольщикам был задержан владелец компании "Речелстрой", депутат гордумы Андрей Пязок. В июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. В настоящий момент уголовное дело в отношении застройщика рассматривается в Центральном районном суде.