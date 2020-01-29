Денежные доходы россиян в 2019 году выросли всего на 1%

Реальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.

Денежные доходы в среднем на душу населения в прошлом году составили 40 тыс. 876 руб. Номинально это на 6,1% больше, чем годом ранее.

Реальные же располагаемые денежные доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, увеличились всего на 0,8%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 46 тыс. 285 руб. (без данных за декабрь), что на 7,2% больше, чем годом ранее. Реальная зарплата выросла на 2,5%.

Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы изменяются медленнее всего и практически не растут.

Как сообщало Накануне.RU, в конце года в России резко снизилась задолженность по зарплате.