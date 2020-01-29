"На местах" есть опасения по поводу поправки в Конституцию, касающейся местного самоуправления – ОП РФ

Поправка в Конституцию, касающаяся местного самоуправления, стала одной из самых обсуждаемых в региональных общественных палатах, где рассматриваются предложения по законопроекту. Об этом рассказывали представители регионов на общественных слушаниях в ОП РФ.

Напомним, в рамках своего послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости изменения полномочий местных органов власти: "Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены".

Оказалось, что особенностей у муниципалитетов в России так много, что подчас их представители требуют прямо противоположных форм управления. Так, представитель ОП Югры Снежана Позднякова рассказала об опасении, что поправка может "подавить" местное самоуправление. Член комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева опасается другого – неспособности некоторых муниципалитетов осуществлять это самое самоуправление. Она предлагает учесть географические, демографические и геополитические особенности муниципалитета при выборе способа взаимодействия с региональной и федеральной властью. "Есть такие территории, где почти не осталось людей. В каких-нибудь лесах в Свердловской области. И где оставлять финансовые вопросы на откуп муниципалитетов – это просто издевательство. Надо понять, что там важнее – принцип независимости или качество жизни", - заявила Разворотнева.