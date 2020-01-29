10 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

Российские и мировые эксперты ТЭК соберутся в Нижневартовске на форум "Нефтяная столица"

В Нижневартовске пройдет третий международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица". В этом году деловая программа мероприятия включает в себя обсуждение рационального недропользования, технологий безопасного производства, цифровизации нефтегазодобывающей отрасли, взаимодействия отраслевых вузов и индустрии ТЭК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Форум проводится с 2018 г., за это время участниками стали более 1,8 тыс. человек из России и 16 стран мира. Организаторами форума выступает правительство Югры при поддержке Совета молодых ученых Российской академии наук, Российского национального комитета Мирового нефтяного совета, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и Санкт-Петербургского горного университета.

В этом году форум пройдет 18-19 февраля. Главными мероприятиями станут международная научно-практическая конференция "Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов" и конкурс инновационных проектов. Участие в форуме смогут принять молодые специалисты нефтяных компаний, научно-образовательных центров и институтов, студенты российских и зарубежных отраслевых университетов.

Доклады участников, получившие положительную рецензию, будут опубликованы в сборнике научных статей в журнале с базой цитирования Scopus в престижном британском издательстве CRC Press. Лучшие инновационные проекты получат финансовую поддержку для их дальнейшего развития и продвижения.

Кроме того, в программе форума – пленарное заседание "Цифра нефти", панельная сессия "Мировые тенденции нефтегазовой отрасли сегодня и завтра", отраслевые круглые столы, Международный нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова, специализированная выставка инновационных проектов в области ТЭК "Инновации. Развитие – 2020" и практическая площадка "Научно-технологическое развитие в ТЭК".

Спикерами выступят ведущие российские и мировые эксперты топливно-энергетического комплекса, академики, руководители, профессоры отраслевых вузов и научно-исследовательских институтов.

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Российские и мировые эксперты ТЭК соберутся в Нижневартовске на форум "Нефтяная столица"

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Теги: форум, Нефтяная столица, эксперты



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