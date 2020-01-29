10 Августа 2020
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паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

МВД РФ планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.

Как передает ТАСС, соответствующие законопроекты уже разработаны.

Кроме того, для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана предусмотрена возможность получения гражданства России после получения вида на жительство.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.

Сейчас для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.

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Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

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Теги: российское гражданство, украинцы, белорусы



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