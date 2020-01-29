10 Августа 2020
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Общество Пермский край
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

В Перми четыре компании нарушили антимонопольное законодательство при поставках оборудования в больницы

Антимонопольщики выяснили, что компании "Аргос", "Техника медицины", "ПермМедСервис" и "ОСТРОВИТ" координировали свои действия на аукционах по поставке медицинских изделий в больницы региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Проверка коснулась 29 аукционов, прошедших с марта 2017 по май 2019 гг. Итоговая сумма заключённых контрактов – 57 млн руб. Среди заказчиков торгов – "Пермский краевой онкологический диспансер", "Клиническая медико-санитарная часть № 11 имени Симхи Гринберга", "Городская клиническая больница № 4" и другие. Против четырех компаний возбуждено дело за нарушения антимонопольного законодательства.

"Участники аукционов отказались от конкуренции, заключив между собой взаимовыгодное соглашение, и действовали по одной и той же схеме. Организации подавали заявки в один день с разницей от нескольких минут до нескольких часов с одинаковых IP-адресов", - сказал заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Дмитрий Шилов.

По его словам, из этой же сети участники выходили на электронные торговые площадки для активации аукционных роботов, подачи ценовых предложений в ходе торгов и подписания победителем контракта с заказчиком. Предприниматели знали о совместном участии в аукционах и в дальнейшем определяли, кто из них одержит победу.

"Большинство аукционов участники картеля разыграли между собой, даже не появляясь на торгах – за них ставки делали аукционные роботы – специальные программные средства. Так как роботы были настроены на отказ от ценовой конкуренции друг с другом, торги завершались менее, чем за 1 секунду с минимально допустимым снижением цены", - добавил Шилов.

Решением управления действия компаниям выдано предписание о недопустимости соглашений с хозяйствующими субъектами-конкурентами о поддержании цен на торгах, а также об обязательном использовании самостоятельной ценовой политики при участи в торгах. В отношении участников сговора – как юридических, так и должностных лиц – будет возбуждено административное производство. Им грозят штрафы.

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В Перми четыре компании нарушили антимонопольное законодательство при поставках оборудования в больницы

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Теги: УФАС по Пермскому краю, сговор



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