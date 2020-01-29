"Начинать избавляться от госактивов надо с таких непрофильных зданий". В Екатеринбурге хотят продать "Ельцин-центр"

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев направил обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с предложением продать помещения находящегося в Екатеринбурге "Ельцин-центра".

Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, фонд Ельцина в качестве оплаты долга перед казной Свердловской области передал в государственную собственность помещения "Ельцин-центра" общей стоимостью более 601 млн рублей. Он напомнил, что после этого министерство по управлению государственным имуществом вернуло данные помещения обратно фонду на условиях безвозмездной аренды.

"Ну то есть мы с вами дали ЕЦ денег, после чего чиновники решили простить часть долга таким нехитрым способом. Якобы дела у фонда совсем плохи, надо помочь", - пояснил Ивачев.

Он отметил, что сейчас в здании центра насчитывается 74 арендатора, а официальная отчетность на сайте фонда говорит о том, что на начало 2019 года у него на счетах скопилось 1,2 млрд рублей. Коммунист добавил, что дефицит бюджета Свердловской области составляет 29 млрд рублей, и для его покрытия в этом году планируется приватизация государственного имущества, в том числе птицефабрик "Свердловская" и "Рефтинская".

Александр Ивачев заявил, что "начинать избавляться от государственных активов надо с таких непрофильных зданий, как "Ельцин-центр". Сегодня он направил соответствующий запрос главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву.

Как сообщало Накануне.RU, недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "Ельцин-центр" "гадюшником" и пообещал "не пустить" его в Москву.