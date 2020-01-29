Милонов предложил проверить всех жителей РФ на наркозависимость

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить всех россиян на наркозависимость. Эта идея пришла в голову народному избраннику после того, как в Санкт-Петербурге с отравлением был госпитализирован младенец 2019 года рождения.

Как сообщает Infox, отравление могло произойти после того, как ребёнок съел гашиш. Его родители не состоят на учёте, но после инцидента на родителей возбудили административное дело за употребление наркотиков.

Виталий Милонов увидел в случившемся "стопроцентную уголовщину", а нерадивых родителей предложил отправить в психиатрическую клинику для лечения наркозависимых. Для предотвращения подобного впредь депутат призвал проверить всех остальных россиян и изолировать тех, кто находится в зоне риска.

Напомним, ранее Виталий Милонов назвал бывшую участницу "Дома-2" "порнозвездой средней руки" за её критику материнского капитала.