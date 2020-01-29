Милонов предложил проверить всех жителей РФ на наркозависимость

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/building/zabor/kirpich/, быстро и недорого.
По ссылке http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/tag/mastera/, подробнее >>
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/interior/3d/quarters/2room/, подробнее тут.



Общество В России
виталий милонов, депутат (2019) | Фото:росбалт

Милонов предложил проверить всех жителей РФ на наркозависимость

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить всех россиян на наркозависимость. Эта идея пришла в голову народному избраннику после того, как в Санкт-Петербурге с отравлением был госпитализирован младенец 2019 года рождения.

Как сообщает Infox, отравление могло произойти после того, как ребёнок съел гашиш. Его родители не состоят на учёте, но после инцидента на родителей возбудили административное дело за употребление наркотиков.

Виталий Милонов увидел в случившемся "стопроцентную уголовщину", а нерадивых родителей предложил отправить в психиатрическую клинику для лечения наркозависимых. Для предотвращения подобного впредь депутат призвал проверить всех остальных россиян и изолировать тех, кто находится в зоне риска.

Напомним, ранее Виталий Милонов назвал бывшую участницу "Дома-2" "порнозвездой средней руки" за её критику материнского капитала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Милонов предложил проверить всех жителей РФ на наркозависимость

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Милонов, наркотики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров