Поменьше запретов: в ОП РФ призвали не делать Конституцию казуистическим документом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию получает очень много предложений с запретительными нормами. Но едва ли даже часть из них будет вынесена на рассмотрение. Сопредседатель группы Талия Хабриева отметила на слушаниях в Общественной палате России, что "Конституция не должна становиться казуистическим документом", передает корреспондент Накануне.RU.

Предложения о запретах поступают самые разные. Так, руководитель движения "Трезвая Россия" и член ОП РФ Султан Хамзаев предложил в Конституции указать возраст ограничения продажи табака и алкоголя и поднять этот возраст с нынешних 18 лет до 21 года. По мнению Хамзаева, это будет обеспечивать стратегическую безопасность страны и впишется в заботу о демографическом благополучии. На это общественнику заметили, что норма о возрасте продажи алкоголя и табака имеется в отдельном федеральном законе, несоблюдение которого даже влечет ответственность, и нет никакой необходимости "поднимать" норму до конституционного уровня.

Но есть и предложения запретительного характера, которые, судя по словам членов общественных палат и организаций, очень горячо и единогласно поддерживаются населением. Например, запрет иметь двойное гражданство или ВНЖ в другом государстве. Его предлагается распространять не только на министров, сенаторов и депутатов, но и на членов их семей, на прокуроров, на региональных чиновников. Заслуженный юрист Российской Федерации, член совета ОП РФ Владислав Гриб предложил наложить данное ограничение вообще на всех госслужащих.