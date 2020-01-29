Путин потребовал минимизировать человеческие потери в случае распространения коронавируса

Президент Владимир Путин провел совещании о мерах по предупреждению распространения нового коронавируса в России.

Глава государства поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной этим вирусом.

"Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову", - сказал президент.

Путин попросил доложить о том, как складывается ситуация с противодействием этому вирусу в России, сообщает "Интерфакс".

На совещании присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты заявляют, что новый тип коронавируса может появиться в России в середине февраля. Отмечается, что риск завоза в РФ нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким". Однако угроза его распространения достаточно низкая.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. За сутки число людей, у которых выявлен коронавирус 2019-nCoV, увеличилось примерно на тысячу, умерло 30 человек.

Большинство случаев выявления инфекции по-прежнему приходится на Китай, где и началась вспышка. В то же время больные уханьским вирусом выявлены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, США и других странах.