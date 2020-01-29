10 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

В рамках изменения Конституции: Общественная палата хочет стать источником законов

Свердловские общественники предложили новые поправки в Конституцию России. Госдума уже утвердила проект поправок в первом чтении и готовится ко второму.

Свои предложения руководство Общественной палаты Свердловской области сформулировало на соответствующих обсуждениях. Как передает Накануне.RU, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий предложил наделить ОП правом законодательной инициативы.

Напомним, в настоящее время поправки предусматривают изменения во всех ветвях власти и некоторое перераспределение полномочий между ними. Вот основные пункты:

- чиновники и депутаты, "полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, в том числе ограничений", не смогут иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране (сенаторы, депутаты, министры, судьи и т.д.);

- кандидаты в президенты России должны будут прожить на территории РФ не менее 25 лет, у них не должно быть двойного гражданства или вида на жительство в другой стране сейчас или в прошлом;

- МРОТ устанавливается на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, гарантируется обязательная индексация пенсий, соцпособий;

- признается главенство Конституции РФ над международными договорами в случае расхождения положений этих документов;

- Госдума утверждает председателя правительства и министров, только после этого они назначаются президентом;

- назначения прокуроров субъектов РФ и руководителей федеральных органов исполнительной власти президент осуществляет после консультаций с Советом Федерации;

- Совет Федерации может прекратить полномочия судей Конституционного суда, судей Верховного суда, кассационных и апелляционных судов по представлению президента;

- Конституционный суд РФ может проверять по запросам президента конституционность законов, принятых парламентом;

- президент формирует Госсовет в целях определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

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В рамках изменения Конституции: Общественная палата хочет стать источником законов

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Теги: Конституция, Владимир Винницкий



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