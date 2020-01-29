10 Августа 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
Путин, телевидение, телевизор, ВГТРК, экран, ТВ (2017) | Фото: trueinform.ru

На Украине началась травля водителя, который отказался выключить в автобусе российский сериал

Очередной скандал на почве русофобии случился на Украине. Две молодые женщины, ехавшие в автобусе из Луцка в Киев, возмутились российским сериалом и потребовали от водителя выключить "телепродукт оккупантов". Он предложил узнать им мнение пассажиров автобуса. Одна пассажирка заявила, что она вернулась из Италии и ей все равно, кто на каком языке говорит, а эти "активистки" убийцы, раз ездят в Донбасс на войну (по словам одной из них, в феврале она снова поедет в Донбасс).

В результате две протестантки вышли из автобуса на трассе. Одна из них написала, что ей противно "дышать одним воздухом с пассивными пособниками российской оккупации".

Примечательно, что одна из женщин - "активистка" содомитского движения. Летом прошлого года она участвовала в содомском шествии в Киеве, и ее колонну атаковали неонацисты. Сейчас же они стали на ее стороны. Лидер "С14" (запрещенная в России организация украинских нацистов) Сергей Мазур пообещал найти водителя и оказать ему "теплый прием". А компания-перевозчик испугалась и извинилась в Facebook, пообещав уволить водителя.

Но самым интересным во всей этой истории стало то, что никто в автобусе не выступил против водителя, из-за чего обозленные протестантки, оставшиеся в одиночестве, покинули его в знак протеста.

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На Украине началась травля водителя, который отказался выключить в автобусе российский сериал

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Теги: Украина, русский язык



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