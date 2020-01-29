В Екатеринбурге после бунта водителей "скорой помощи" могут полностью отказаться от аутсорсинга

В мэрии Екатеринбурга заявили о планах отказаться от аутсорсинга автомобилей "скорой помощи". Заявление прозвучало сегодня в рамках приемки 21 автомобиля марки Ford, прибывших в уральскую столицу в рамках аутсорсинга.

Напомним, с 1 февраля данные машины будут обслуживать вызовы на трех подстанциях Екатеринбурга. Эксперимент по привлечению автомобилей с водителями для работы по аутсорсингу проводится с 2014 года, на сегодняшний день 18 бригад на трех подстанциях "скорой" работают на автомобилях компании-аутсорсера. А в апреле этого года на такой формат переходят еще две станции в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, компания, предоставляющая транспорт, трудоустраивает и водителей. По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, всего в столицу Урала к апрелю поступит 38 автомобилей "скорой", однако полностью переходить на данный формат не планируется.

"Напротив, я надеюсь, что к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать свое 300-летие и когда на его территории пройдут Всемирные студенческие игры, все бригады "скорой помощи" будут работать только на наших машинах, без аутсорсинга. У нас есть план закупки автомобилей "скорой помощи", которого мы будем придерживаться", - заявил Дмитрий Баранов.

Как сообщало Накануне.RU, 70 водителей станций "скорой помощи" Екатеринбурга после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и пригрозили не выйти на работу уже с 1 февраля.

Возможным массовым увольнением заинтересовались в Генеральной прокуратуре России.