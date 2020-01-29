Рабочая группа по поправкам в Конституцию: "Индексация – это вопрос возможностей бюджета"

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева еще раз прокомментировала индексацию пенсий работающих пенсионеров.

В послании президента Федеральному собранию не конкретизировалось, будут ли индексироваться пенсии для работающих пенсионеров, поэтому данный вопрос поднимался на рассмотрении поправок в первом чтении в Госдуме. Тогда Хабриева сказала, что индексация коснется всех пенсий и соцвыплат, которые предусматривает федеральное законодательство. На обсуждении поправок в Общественной палате России глава Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук попросил Хабриеву еще раз уточнить ситуацию в отношении работающих пенсионеров, которых в стране насчитывается более 9,6 млн, передает корреспондент Накануне.RU.

"Индексация распространяется на всех. А уже основания для выплат определяются федеральным законом, - довольно пространно объяснила Хабриева. – Индексация, давайте откровенно говорить, это вопрос возможностей бюджета". Вероятно, упоминания отдельно работающих пенсионеров в Конституции не будет.

Между тем, представители региональных общественных палат практически единогласно говорят о запросе на закреплении в Конституции нормы об индексации пенсий и пособий в размере не ниже инфляции.