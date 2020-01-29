10 Августа 2020
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Политика Челябинская область
газ, газификация, газопровод (2015) | Фото: tzona.org

Южноуральцу предложили подключить дом к газу за 17 млн рублей

УФАС проведет расследование по факту установления жителю Кыштыма платы в 16,9 млн рублей за подключение к газу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Мужчина обратился в АО "Газпром газораспределение Челябинск" за получением технических условий подключения дома к газу. В ответ ему выставили счет за присоединение к газопроводу в размере 16,9 млн рублей. В компании это объяснили тем, что газораспределительная станция в Кыштыме исчерпала свою пропускную способность, поэтому они не имеют технической возможности присоединения новых потребителей, запитанных от этого источника.

В настоящий момент УФАС готовит запрос в АО "Газпром газораспределение Челябинск" и городскую мэрию.

"После изучения всех обстоятельств данной ситуации Челябинское УФАС даст оценку действиям АО "Газпром газораспределение Челябинск" на предмет соответствия требованиям "Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

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Южноуральцу предложили подключить дом к газу за 17 млн рублей

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Теги: газ, газопровод, подключение, УФАС,



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