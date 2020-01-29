У 11 жителей УрФО подозревали коронавирусную инфекцию

Ситуация с распространением коронавируса развивается на фоне сезонного подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ, отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

В УрФО от гриппа было привито более 6,5 млн человек - это более чем 53%. По словам Цуканова, этот показатель является хорошим заделом для сдерживания эпидемии. Всего в регионе было зарегистрировано 86 210 случаев ОРВИ и 224 случая гриппа. Превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированы: в Свердловской области - на 4%, закрыты два детских сада, 119 групп, в 22 школах закрыты 35 классов, в Челябинской области превышение на 4,5%, закрыты четыре школы, 75 классов в 29 школах. Выше всего превышение в Тюменской области - на 16,9%. Частично закрыты девять школ.

В ХМАО и ЯНАО порог пока не превышен, но также отмечается рост заболеваемости.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что в регионе у четырех человек, прибывших из Китая, подозревают коронавирусную инфекцию. Все они взрослые. Три человека приехали из провинции Хайнань, один - из провинции Гуандун. У двоих вирус не подтвержден - у одного грипп А, у другого Б. Ожидаются результаты обследования еще двоих пациентов.

Обследование ведется в Новосибирске. Ирина Гехт попросила, чтобы Екатеринбург запросил реактивы у центра в Новосибирске, чтобы регионы УрФО могли проводить диагностику в уральской столице. Было отмечено, что такая возможность имеется.

Также минздрав региона прокомментировал причины смерти 13-летней девочки. По предварительным данным исследования, у девочки было два вируса гриппа B и H1N1.

В Югре заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов отметил, что случаев летальных исходов от гриппов и внебольничных пневмоний в регионе в настоящий момент не зарегистрировано. В ЯНАО подозрений на коронавирусную инфекцию также не зарегистрировано.

"Важнейшей задачей сегодня считаем противодействие спекуляциям в соцсетях. Где-то они носят шутливый характер, где-то явно панический. Подключили кибердружину, они в соцсетях проверенной информацией опровергают так называемые фейковые новости", - прокомментировал он.

В Свердловской области, по словам замгубернатора Павла Крекова, на подозрении были два эпизода - оба не подтвердились. Имеются специальные средства переноса больных, обеспечен запас масок, необходимое оборудование, защитная одежда. В связи с тем, что в Екатеринбурге проводился Чемпионат мира по футболу, оборудование есть и оно в хорошем состоянии. Тепловизоры будут с завтрашнего дня также работать на железнодорожном вокзале.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что под подозрение попали три человека, посетившие КНР.

"По двум случаям уже получены подтверждения об отсутствии заболевания. Мы и у себя тесты провели и в Новосибирск отправили. Одна девушка-студентка приехала из Китая 27 числа через Новосибирск, сейчас она находится в боксе. У нее нет температуры, просто профилактически мы эту тему с ней отрабатываем", - заявила она.

В Курганской области таких пациентов было двое. Вирус не подтвердился, сообщила замгубернатора Ольга Соложенцева.