Михаил Каган назначен главным федеральным инспектором по Челябинской области
Главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен Михаил Каган.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, нового главного федерального инспектора по Челябинской области Михаила Кагана представили на заседании Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".
Ранее он занимал аналогичную должность в Свердловской области.
Напомним, должность федерального инспектора по Челябинской области стала вакантна после отставки Сергея Морева.
Добавим, что заседание межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", которое сегодня проходит в Челябинске, сделали закрытым для представителей СМИ.