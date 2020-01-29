Михаил Каган назначен главным федеральным инспектором по Челябинской области

Главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен Михаил Каган.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, нового главного федерального инспектора по Челябинской области Михаила Кагана представили на заседании Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".

Ранее он занимал аналогичную должность в Свердловской области.

Напомним, должность федерального инспектора по Челябинской области стала вакантна после отставки Сергея Морева.

Добавим, что заседание межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", которое сегодня проходит в Челябинске, сделали закрытым для представителей СМИ.