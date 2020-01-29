10 Августа 2020
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Преамбула Конституции – это каталог российских ценностей, в нее можно внести обновления – Хабриева

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию России Талия Хабриева сообщила, что закон не запрещает внесения изменений в преамбулу Конституции, передает корреспондент Накануне.RU. Более того, эксперт считает, что "преамбула требует обновления". "Экспертное сообщество считает возможным внесение изменений в преамбулу Конституции. Преамбула – это каталог российских ценностей. Изменения нужны, но они должны быть объединяющими, не приводящими к расколу общества", - заявила Хабриева на общественных слушаниях по поправкам в ОП РФ.

Например, она поддержала инициативу Общественной палаты России указать в преамбуле Конституции значимость гражданского общества и приверженность россиян его ценностям. Хабриева заметила, что с 1993 года, когда принималась действующая Конституция, "очень многое изменилось". "Эта часть Конституции наиболее известна, и очень важно, какой ценностный каталог мы представляем и себе, и миру. В 1993 году, например, никто не думал, что будет подвергаться сомнению роль нашей страны в победе над фашизмом", - отметила сопредседатель рабочей группы.

В качестве спорной поправки в преамбулу, предложенной к рассмотрению группы, она привела строчку о роли религий и конфессий. "Вера в Бога в целом – да, может быть упомянута, у нас и в гимне есть строчка о Боге. Но упоминание религий – не будет ли оно разъединять?" – говорит Талия Хабриева. Также в современных условиях, по мнению эксперта, нужно быть осторожными и с формулировками, касающимися семьи (на общественных слушаниях прозвучало предложение в преамбуле Конституции уточнить определение семьи как союза мужчины и женщины).

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Преамбула Конституции – это каталог российских ценностей, в нее можно внести обновления – Хабриева

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Теги: конституция, поправки в конституцию, преамбула, ценности, талия хабриева



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