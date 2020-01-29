Курганский облсуд рассмотрит апелляцию экс-главы УФСИН Ильгиза Ильясова в середине февраля

Апелляцию на приговор горсуда в отношении бывшего начальника УФСИН России по Курганской области рассмотрит облсуд - заседание назначено на 12 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 30 октября 2019 года Курганский городской суд огласил приговор Ильясову - ему дали 5,5 лет в колонии общего режима.

Следствие считало, что Ильясов растратил 13 млн руб., которые были выделены ведомству в рамках госконтракта на строительство дома в селе Иковка. Также силовики указывали, что Ильясов принял дом с нарушениями. Также четыре года назад Ильясов принял работы по строительству на ул. 2-ая Часовая в Кургане здания нового СИЗО. Причем выполненные работы на деле не соответствовали проектно-сметной документации.

Что касается взяток, то сторона обвинения считает, что Ильясов получил от фирмы ООО "ПромНефтеСтрой" сразу три взятки, но не деньгами, а строительными материалами, которые увез в свой личный коттедж в Кетовском районе и там пустил их в дело.

Еще один эпизод уголовного дела - Ильясов привозил на территорию своего загородного дома заключенных, которых заставлял строить ему коттедж. Однажды один из зэков сбежал, после его поймали и оформили инцидент как побег из исправительной колонии.