10 Августа 2020
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Общество Курганская область
Алексей Киселев, Ильгиз Ильясов (2019) | Фото:Накануне.RU

Курганский облсуд рассмотрит апелляцию экс-главы УФСИН Ильгиза Ильясова в середине февраля

Апелляцию на приговор горсуда в отношении бывшего начальника УФСИН России по Курганской области рассмотрит облсуд - заседание назначено на 12 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 30 октября 2019 года Курганский городской суд огласил приговор Ильясову - ему дали 5,5 лет в колонии общего режима.

Следствие считало, что Ильясов растратил 13 млн руб., которые были выделены ведомству в рамках госконтракта на строительство дома в селе Иковка. Также силовики указывали, что Ильясов принял дом с нарушениями. Также четыре года назад Ильясов принял работы по строительству на ул. 2-ая Часовая в Кургане здания нового СИЗО. Причем выполненные работы на деле не соответствовали проектно-сметной документации.

Что касается взяток, то сторона обвинения считает, что Ильясов получил от фирмы ООО "ПромНефтеСтрой" сразу три взятки, но не деньгами, а строительными материалами, которые увез в свой личный коттедж в Кетовском районе и там пустил их в дело.

Еще один эпизод уголовного дела - Ильясов привозил на территорию своего загородного дома заключенных, которых заставлял строить ему коттедж. Однажды один из зэков сбежал, после его поймали и оформили инцидент как побег из исправительной колонии.

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Курганский облсуд рассмотрит апелляцию экс-главы УФСИН Ильгиза Ильясова в середине февраля

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Теги: Ильгиз Ильясов, Курганский областной суд, апелляция, приговор, УФСИН



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