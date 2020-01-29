10 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
служба безопасности украины, сбу, офицеры, спецназ (2014) | Фото:

СБУ похитила экс-министра угольной промышленности ДНР

СБУ провела операцию по похищению из ДНР бывшего министра угольной промышленности республики. Его имя не называется, но, скорее всего, речь идет о первом министре Игоре Ивакине, который был министром первые три месяца существования республики, когда в ДНР параллельно еще работали украинские органы власти.

Сообщается, что похищенный признал факт работы в первом правительстве республики. И будто бы сам подумывал о бегстве на Украину. Также из него выбили показания, что в ДНР непосредственно госслужащие РФ якобы организовывали "преступные схемы" по хищению средств российского бюджета, выделенных для ДНР.

Напомним, это не первое похищение СБУ с территории ДНР. Летом прошлого года они выкрали одного из якобы причастных к катастрофе малазийского "Боинга" 17 июля 2014 года Владимира Цемаха. Правда, вскоре вернули в рамках обмена.

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СБУ похитила экс-министра угольной промышленности ДНР

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Теги: Украина, СБУ, ДНР



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