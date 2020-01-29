СК: Бывшие полицейские подозреваются в фальсификации улик по делу Голунова

Пятерым задержанным по делу Ивана Голунова экс-полицейским вменяется фальсификация доказательств виновности журналиста.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, подозреваемые подложили наркотики в его рюкзак, а также в квартиру.

При этом наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Они доставлены на допрос.

В СК назвали имена задержанных: это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Как сообщало Накануне.RU, дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

После прекращения дела сообщалось, что начальник полиции по ЗАО Москвы Игорь Петухов подал рапорт об увольнении. Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, писало РБК.



Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД.