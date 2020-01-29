10 Августа 2020
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Образование Свердловская область
школьный автобус (2018) | Фото:Накануне.RU

35 заявлений в секунду: в Екатеринбурге стартовала запись детей в первый класс

В мэрии Екатеринбурга рассказали о предварительных результатах начала приемной кампании в первый класс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня ночью на портале Госуслуг стартовала запись детей в первый класс для трех районов уральской столицы: Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского.

По словам руководителя направления Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Сергея Федорова, интенсивность приема заявок была выше, чем в прошлом году: 35 заявлений в секунду. На 8 часов утра 29 января порталом Госуслуг было обработано 6,5 тысяч заявлений.

"Из них более 4 тысяч обращений было принято и обработано в первые пять минут после начала записи. Портал работал и продолжает работать в штатном режиме", - рассказал Федоров.

По данным на 11 часов 29 января в автоматизированной информационной системе "Образование" было зарегистрировано 5 тысяч 459 уникальных заявлений - то есть без учета дублей.

Екатерина Сибирцева(2019)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала глава департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, данные три района – по совокупности большая территория.

"Сложилась ситуация, когда наблюдается дефицит мест: это школы №69, 1, 168 и гимназия №116. Но потребность в местах небольшая, вопрос будет решен в ближайшее время", - заявила она.

С 30 января начнется запись в школы Орджоникидзевского и Железнодорожного районов, а с 31 января – Кировского и Октябрьского районов. Прием заявлений будет организован по 30 июня текущего года включительно.

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35 заявлений в секунду: в Екатеринбурге стартовала запись детей в первый класс

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Теги: первые классы, зачисление, школы, запись, Екатеринбург



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