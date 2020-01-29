По соцблоку поправок в Конституцию будет создана отдельная рабочая группа – Хабриева

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию России Талия Хабриева сообщила о создании отдельной рабочей группы, которая будет заниматься предложениями по социальной политике. На общественных слушаниях в Общественной палате России Хабриева рассказала, что по соцблоку поступает очень много предложений, передает корреспондент Накануне.RU.

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О том, что поправки в соцблок вызывают наибольший интерес у населения, говорят и представители региональных общественных палат, которые тоже участвовали в обсуждении. Другое дело, что многие из предложений явно могут претендовать на отражение в федеральных законах, но не в Конституции. Например, представитель ОП Хабаровского края Андрей Белоглазов заметил, что упоминание в Конституции связки МРОТ и прожиточного минимума – это хорошо, но требует коррекции само понятие прожиточного минимума и потребительской корзине, к которой он привязан. Также многие эксперты предлагают указать, что индексация пенсий и пособий должна быть не меньше инфляции.