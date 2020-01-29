Кремль не намерен вмешиваться в работу СК по делу Голунова

Кремль не собирается вмешиваться в работу Следственного комитета России по делу Ивана Голунова.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, ставил ли Владимир Путин задачу докопаться до заказчика на фоне сообщения о задержании полицейских по делу журналиста.

По словам Пескова, СКР ведет работу, Кремль сейчас не имеет ни намерения, ни возможности вмешиваться в нее. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее сегодня стало известно, что в Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Они доставлены на допрос.

В июне президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом журналиста.