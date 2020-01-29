10 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Минздрав объяснил загадочную смерть 13-летней челябинки "от гриппа"

Названа причина смерти 13-летней девочки в больнице Челябинска.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов на совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции попросил минздрав Южного Урала прокомментировать этот случай, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас был случай летального исхода у девочки, которая четыре дня не обращалась за медицинской помощью. Была вызвана неотложная помощь. Девочка была госпитализирована в детскую больницу №8. В тяжёлом состоянии. Спасти её, к сожалению, не удалось. По предварительным данным исследования: два вируса гриппа B и H1N1", - заявил представитель минздрава.

Цуканов поручил взять ситуацию на контроль прокуратуре и Росздравнадзору в установлении причин смерти девочки. "Самое главное, чтобы там, не дай бог, другой причины не было. В том числе той, которую обсуждаем", - сказал он.

Напомним, от коронавирусной инфекции, которая начала распространяться в Китае, скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. Новый тип коронавируса может появиться в России в середине февраля. Между тем, в одной из больниц Челябинска якобы от гриппа умерла 13-летняя девочка, однако официально причина смерти пока не называлась.

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Минздрав объяснил загадочную смерть 13-летней челябинки "от гриппа"

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Теги: смерть девочки, коронавирус, грипп



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