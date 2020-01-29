10 Августа 2020
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Образование Свердловская область Уральский ФО
Пятая всероссийская выставка акварели, Курган (2018) | Фото:Накануне.RU

Тысячи маленьких свердловчан занимаются в аварийных школах искусства

В Свердловской области 19 школ искусств находятся в неудовлетворительном состоянии. Такую оценку зданиям образовательных учреждений дала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в таких условиях различным искусствам вынуждены обучаться 5 тыс. 778 детей.

Областные власти в 2020-2021 годах займутся обновлениями. 790 млн руб. в ближайшее время будет выделено на разработку проектной документации. Как обещает региональный министр, в 2021 году обновят 25 детских школ искусств, будут выделены 206 млн из бюджета. Среди этих средств 138 млн 600 тыс. руб. будут выделены из федерального бюджета.

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Тысячи маленьких свердловчан занимаются в аварийных школах искусства

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Теги: школа искусств, Светлана Учайкина



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