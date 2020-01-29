На Ямале депутаты Госдумы, федеральные министры и ученые обсудят развитие Арктики

На Ямале состоится круглый стол комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока и окружного заксобрания. Тема – "Основные направления совершенствования правового регулирования освоения и развития Арктической зоны Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента арктического региона.

"Учитывая актуальность темы и внимание российского правительства к теме промышленного освоения Арктики, его участниками станут представители федеральных министерств и ведомств, главы и представители законодательной власти северных субъектов, общественники, ученые и журналисты", - говорится в сообщении.

Дата собрания не определена, однако информация о нем содержится в плане работы заксобрания на весеннюю сессию. На ближайшем внеочередном заседании парламента глава региона Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в округе. В марте пройдет Региональный день личного приема граждан. Помимо личных встреч с гражданами в избирательных округах, депутаты будут работать в формате скайп-приемов, станут участниками различных тематических площадок.