10 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Заксобрание Ямала (2019) | Фото: Законодательное собрание ЯНАО

На Ямале депутаты Госдумы, федеральные министры и ученые обсудят развитие Арктики

На Ямале состоится круглый стол комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока и окружного заксобрания. Тема – "Основные направления совершенствования правового регулирования освоения и развития Арктической зоны Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента арктического региона.

"Учитывая актуальность темы и внимание российского правительства к теме промышленного освоения Арктики, его участниками станут представители федеральных министерств и ведомств, главы и представители законодательной власти северных субъектов, общественники, ученые и журналисты", - говорится в сообщении.

Дата собрания не определена, однако информация о нем содержится в плане работы заксобрания на весеннюю сессию. На ближайшем внеочередном заседании парламента глава региона Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в округе. В марте пройдет Региональный день личного приема граждан. Помимо личных встреч с гражданами в избирательных округах, депутаты будут работать в формате скайп-приемов, станут участниками различных тематических площадок.

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На Ямале депутаты Госдумы, федеральные министры и ученые обсудят развитие Арктики

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Теги: круглый стол, развитие Арктики, заксобрание Ямала



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