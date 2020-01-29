Цуканов поручил регионам подготовиться к возможному распространению коронавируса

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов на совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции обратился к регионам с требованием отработать алгоритм действий на случай выявления смертельно опасного заболевания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что в Китае ещё неделю назад не было масок защиты для врачей. И подчеркнул, что инфекция может распространиться быстро - потому необходимо быть готовыми.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что методические рекомендации уже есть, защитной одежды достаточно, зарезервированы места в реанимационных отделениях, есть два бокса для транспортировки заболевших.

"Свердловская область обеспечена. У нас Чемпионат мира по футболу был. Я к регионам, в первую очередь, обращаюсь", - заявил Цуканов, подчеркнув, что необходимо отрепетировать ситуацию с медицинскими учреждениями, отработать план действий, маршрутизацию пациентов.

Также на совещании было предложено усилить контроль в аэропортах: проверять тепловизорами пассажиров не только международных, но и внутренних рейсов. Было отмечено, что пока это не позволяют технические возможности.