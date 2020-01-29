Роспотребнадзор исследует более 200 проб у пассажиров, прибывших в Екатеринбург из Китая

Свердловское управление Роспотребнадзора организовало ряд мероприятий, призванных не допустить завоз и распространение по региону нового коронавируса из Китая.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в екатеринбургском аэропорту Кольцово организован двойной тепловизионный контроль людей, прибывающих из КНР. Кроме этого, специалисты Роспотребнадзора при содействии всех заинтересованных служб аэропорта провели профилактическое лабораторное обследование пассажиров, прибывших из китайского города Санья.

В лаборатории находилось 237 проб материалов, взятых от обследованных - это мазки из носа и зева. Все они подверглись исследованиям. Результаты должны быть известны сегодня, 29 января.

В ведомстве советуют всем, кто прибыл из Китая, следить за своим самочувствием, а при появлении любых симптомов заболевания сразу же обращаться к врачу. При этом следует указать, когда и в каком регионе страны вы находились и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Напомним, завтра, 30 января, в Екатеринбурге раздадут более 5 тысяч масок для защиты от китайского коронавируса. А сегодня полпред президента Николай Цуканов поручил уральским регионам дважды в неделю информировать население по ситуации.