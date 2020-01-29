10 Августа 2020
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские школьники-инвалиды будут питаться бесплатно

Свердловские власти выполнят требование Владимира Путина ввести бесплатное горячее питание для детей начальных классов школ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на общественных обсуждениях послания заявил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

При этом особое внимание будет уделено инвалидам. "Будет введено бесплатное горячее питание для детей-инвалидов с 1 по 4 класс. Для тех, кто учится на дому, будут материальные компенсации", - отметил министр.

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Свердловские школьники-инвалиды будут питаться бесплатно

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Теги: школьники-инвалиды, горячее питание



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