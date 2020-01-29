Песков рассказал, что Путин думает о переименовании президента в "Верховного правителя"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в "Верховного правителя".
По словам представителя Кремля, это "новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу".
"У нас в Конституции написано, что "президент России", - цитирует Пескова РИА Новости. Он добавил, что в ходе работы над поправками в Основной закон поступает много идей, не все из них будут приняты.
Как сообщалось, в рабочую группу по поправкам в Конституцию поступило уже более сотни предложений.
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что среди предложений есть идея переименовать должность главы государства на "Верховный правитель".