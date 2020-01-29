Полпред Цуканов поручил регионам информировать население по ситуации с коронавирусом

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов поручил регионам давать два раза в неделю информацию о заболеваемости гриппом и ОРВИ, с уточнениями, выявлен ли у кого-либо коронавирус. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом чиновник заявил на специальном совещании, посвященном распространению смертельно опасного заболевания.

"Пустота заполняется. Возникают слухи и домыслы. Чтобы вам не пришлось оправдываться, необходимо два раза давать информацию. Пока месяц, если не будет иных указаний", - подчеркнул он.

Руководитель свердловского областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских отметил, что в сети появляются фейковые новости по заболеванию, и предложил усилить борьбу с ними. "Есть закон о фейковых новостях. И пока мало решений. Необходимо усилить контроль", - заявил он.

Напомним, от коронавирусной инфекции, которая начала распространяться в Китае, скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. Новый тип коронавируса может появиться в России в середине февраля. Между тем, в одной из больниц Челябинска якобы от гриппа умерла 13-летняя девочка, однако официально причина смерти пока не называется.