10 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Коллегия Счетной палаты, расселение балков, Наталья Комарова (2020) | Фото: Департаемнт общественных и внешних связей Югры

Губернатор Югры на коллегии Счетной палаты России отчиталась об опыте Югры по сносу балков

В Москве состоялось заседание коллегии Счетной палаты России, на которой губернатор Наталья Комарова представила доклад о расселении в округе балков, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, ранее в полпредстве президента в УрФО раскритиковали Югру и Ямал за то, что богатые регионы до сих пор не могут решить проблему расселения балков. После этого Нефтеюганск и Пыть-Ях получили дополнительные деньги на расселение такого рода строений.

В 2012-20 гг. на расселение югорчан из балков и их снос выделено 14 млрд руб. Количество приспособленных для проживания строений сократилось на 8,5 тыс.

"У нас в регионе из 10 тыс. балков, осталось, по состоянию на 1 января, 1,5 тыс. в семи муниципалитетах. По словам руководителей Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Нягани, Пыть-Яха, Нефтеюганского района они располагают необходимыми ресурсами, чтобы снести балки в этом году", – сказала Комарова.

Число югорских семей, проживающих в непригодных строениях, с 2012 года уменьшилось на 9,5 тыс. до 1,3 тыс. В ходе заседания коллегии глава региона предложила исключить из состава понятия "непредназначенное для проживания строение" ссылку на жилые помещения. Вместо этого надо наделить его дополнительным критерием, позволяющим не учитывать в программе строения, расположенные на частных земельных, садовых, огородных и дачных участках. Это позволит минимизировать неоднозначное толкование утвержденных норм и необоснованное расширение перечня таких строений.

Коллегия Счетной палаты, расселение балков, Наталья Комарова(2020)|Фото: Департаемнт общественных и внешних связей Югры

Коллегия Счетной палаты, расселение балков, Наталья Комарова(2020)|Фото: Департаемнт общественных и внешних связей Югры

Также требуется предусмотреть дополнительные направления расходования средств субсидии – включить в это число трет субсидий на приобретение югорскими муниципалитетами жилых помещений, а также на физический снос строений для исключения повторного самовольного заселения.

"Имеет значение то, что министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и я не понаслышке знаем об этой проблеме (в свое время жили в таких балках, он – в Надыме, я – в Новом Уренгое). У меня, к тому же, есть новоуренгойский опыт решения таких задач. Муниципалитеты справятся", –полагает Комарова.

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Губернатор Югры на коллегии Счетной палаты России отчиталась об опыте Югры по сносу балков

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Теги: Наталья Комарова, коллегия, Счетная палата, доклад, балки



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