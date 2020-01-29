10 Августа 2020
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Петр Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Преступность на транспорте на Урале снизилась на 21%, а количество смертей на ЖД-путях увеличилось

Состояние преступности в прошлом году на территории Уральского транспортного региона характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 21%. Всего зарегистрировано 4422 преступления. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил руководитель Уральского СУТ СК генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников. Всего в их управление в прошлом году поступило 3 тыс. 449 сообщения о преступлении, возбуждено 900 уголовных дел, 257 из которых зарегистрировано на территории Свердловской области. На январь 2020 г. в производстве находится еще 1 тыс. 141 уголовное дело, окончено расследование 486 дел или 43% от числа находившихся в производстве. Общий ущерб от преступлений достиг 23 млн руб., 9,5 млн из них добровольно возвращено обвиняемыми и подозреваемыми. Всего судом наложен арест на 11 млн руб.

Управление СУТ СК по РФ осуществляет деятельность на полигонах Свердловской и Южно-Уральской железных дорог. Работы распространяются на территорию всего УрФО, а также Оренбургской области и Пермского края. Так, сотрудниками следственного управления обслуживается 29 аэропортов, 12 из которых являются международными, 79 авиационно-посадочных площадок, и Камские и Обские бассейны.

По словам Петра Решетникова, следственное управление обеспокоено тем, что большое количество людей травмируются и погибают на объектах железных дорог. Именно поэтому в 2019 г. усилия служб были сконцентрированы на профилактике производственного травматизма на территории ЖД. Так, в 2019 г. были травмированы 195 человек, 17 из них несовершеннолетние. Всего из этого числа погибли 118 человек, семь из которых не достигли 18-ти лет. В 2018 г. на ЖД пострадали 167 человек, 107 погибли. Среди пострадавших было 14 подростков, восемь из которых травмированы смертельно. На территории Свердловской области по итогам прошлого года на объектах ЖД погибли 36 человек, а травмы получили 26 свердловчан.

"На территории Свердловской области зарегистрировано самое большое количество травм. Однако, мы должны понимать, что это не из-за того, что в Свердловской области что-то не так. Просто основные транспортные узлы и магистрали сосредоточены как раз в нашей области, а также здесь наибольшая плотность населения", - пояснил руководитель Уральского СУТ СК. От следственного управления также поступила просьба к службам ЖД не прекращать работу по изучению социально-психологических характеристик детей, для того чтобы понять, что влечет современную молодежь к железным путям.

На данный момент Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета составлена карта травмоопасных участков Свердловской области. По словам Петра Решетникова, выявлено более 30 мест, в которых за последние три года было две и более жертвы, в числе которых: перегон "УАЗ - Каменск-Уральский", где в пошлом году погибли шесть граждан и восемь получили травмы; "Уктус - Шарташ"; территории Свердловской дороги на станции "Уктус" и "Храмцовская" и перегон "Верещагино - Бородулино" в Пермском крае.

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Преступность на транспорте на Урале снизилась на 21%, а количество смертей на ЖД-путях увеличилось

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Теги: СУТ СК, следственный комитет, преступление, ЖД



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