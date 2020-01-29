Жители Екатеринбурга поддержали переименование улицы Ельцина в Сталина

Жители Екатеринбурга поддержали переименование улицы Бориса Ельцина в улицу Иосифа Сталина. Об этом сообщил сегодня в своем Facebook руководитель свердловского отделения партии "Коммунисты России" Евгений Емалетдинов.

По его данным, активисты партии три последних недели проводили опрос жителей уральской столицы на тему того, что они думают об инициативе переименования улицы Ельцина в улицу Сталина. Было опрошено более тысячи человек.

"Получили следующую картину: 54% за "улицу Ельцина", 46% - за "улицу И.В. Сталина", - сообщил Емалетдинов.

Коммунист добавил, что уже в феврале будет направлено обращение в комиссию городской администрации по топонимике, куда передадут собранные подписи с предложением о переименовании.

Как сообщало Накануне.RU, сбор подписей о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина стартовал в декабре прошлого года.