10 Августа 2020
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Общество Свердловская область
акция Бессмертный полк, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга поддержали переименование улицы Ельцина в Сталина

Жители Екатеринбурга поддержали переименование улицы Бориса Ельцина в улицу Иосифа Сталина. Об этом сообщил сегодня в своем Facebook руководитель свердловского отделения партии "Коммунисты России" Евгений Емалетдинов.

По его данным, активисты партии три последних недели проводили опрос жителей уральской столицы на тему того, что они думают об инициативе переименования улицы Ельцина в улицу Сталина. Было опрошено более тысячи человек.

"Получили следующую картину: 54% за "улицу Ельцина", 46% - за "улицу И.В. Сталина", - сообщил Емалетдинов.

Акция за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина в Екатеринбурге(2019)|Фото: facebook.com/Евгений Емалетдинов

Коммунист добавил, что уже в феврале будет направлено обращение в комиссию городской администрации по топонимике, куда передадут собранные подписи с предложением о переименовании.

Как сообщало Накануне.RU, сбор подписей о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина стартовал в декабре прошлого года.

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Жители Екатеринбурга поддержали переименование улицы Ельцина в Сталина

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Теги: улица Сталина, опрос, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 13:50 Мск В мэрии Екатеринбурга прорабатывают вопрос об улице Сталина для рассмотрения комиссией по топонимике
Ранее 07.02.2020 12:36 Мск "Есть Менделеев, Боткин и другие": екатеринбургская епархия выступила против улицы Сталина
Ранее 05.02.2020 14:15 Мск В Екатеринбурге сдали подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина

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