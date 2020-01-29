В Германии новым коронавирусом заразились сотрудники Webasto

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Баварии. Пациенты изолированы в клинике в Мюнхене.

По данным газеты Abendzeitung, заболевшие являются коллегами мужчины, у которого ранее был подтвержден вирус. Все они - сотрудники компании по поставке автомобильных запчастей Webasto.

Руководство компании приняло решение временно закрыть офис, в котором те работали, передает "Интерфакс". В Китае компания имеет 12 филиалов, один из них находится в городе Ухань, откуда и началось распространение вируса.

Ранее стало известно, что Германия направит в Ухань самолет Airbus A310 своих ВВС для эвакуации граждан из города По данным издания Bild, рейс намечен на пятницу, 31 января, хотя изначально должен был состояться 29-го января. Также борт сделает промежуточную остановку в Шанхае. Издание сообщает, что задержка связана с одобрением китайских властей, которое долго не удавалось получить.

По некоторым данным, все 90 немцев, которых планируется вывезти из Китая, должны будут пройти карантин продолжительностью в 14 дней.