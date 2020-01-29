10 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

В Германии новым коронавирусом заразились сотрудники Webasto

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Баварии. Пациенты изолированы в клинике в Мюнхене.

По данным газеты Abendzeitung, заболевшие являются коллегами мужчины, у которого ранее был подтвержден вирус. Все они - сотрудники компании по поставке автомобильных запчастей Webasto.

Руководство компании приняло решение временно закрыть офис, в котором те работали, передает "Интерфакс". В Китае компания имеет 12 филиалов, один из них находится в городе Ухань, откуда и началось распространение вируса.

Ранее стало известно, что Германия направит в Ухань самолет Airbus A310 своих ВВС для эвакуации граждан из города По данным издания Bild, рейс намечен на пятницу, 31 января, хотя изначально должен был состояться 29-го января. Также борт сделает промежуточную остановку в Шанхае. Издание сообщает, что задержка связана с одобрением китайских властей, которое долго не удавалось получить.

По некоторым данным, все 90 немцев, которых планируется вывезти из Китая, должны будут пройти карантин продолжительностью в 14 дней.

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В Германии новым коронавирусом заразились сотрудники Webasto

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Теги: Webasto, Германия, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2020 01:53 Мск Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

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Ранее 29.01.2020 11:57 Мск Германия вывезет из Уханя 90 своих граждан военным самолетом

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