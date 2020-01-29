Американские дипломаты назвали армию США освободителем Освенцима

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Освенцим "был освобожден" американской армией.

В Международный день памяти жертв Холокоста диппредставительство написало, что 75 лет назад американские солдаты освободили Освенцим-Биркенау.

После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст не удалили и не исправили.

I dag er det International Holocaust Remembrance Day. For 75 år siden befriede amerikanske soldater Auschwitz-Birkenau lejren. #WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020

"Вчера мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками", - говорится в сообщении.

Указывается, что посольство США в Дании признает важный вклад всех союзных войск во Второй мировой войне и помнит о 6 млн евреев, погибших от Холокоста.

Российская сторона назвала твит бесстыдным переписыванием истории. "Концлагерь Аушвиц-Биркенау, согласно посольству США в Дании, был освобожден американцами. Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео? - отмечается в сообщении российского диппредставительства в Twitter. - Мы призываем не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау - солдатах Красной армии. Теперь вы пытаетесь "заменить" их на американских солдат".

Ранее освобождение Освенцима армии США также приписал немецкий журнал Der Spiegel. Издание после критики пользователей Сети принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку". Der Spiegel исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

Напомним, узники концлагеря были освобождены войсками 1-го Украинского фронта 27 января 1945 года.

Несколько лет назад большой резонанс вызвало заявление в радиоэфире министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны о том, что лагерь смерти освобождали "Первый Украинский фронт и украинцы". Данное высказывание вызвало удивление у историков, которые напомнили польскому министру, что свое название фронты получали не по национальному составу, а по направлениям решаемых ими стратегических задач. МИД России назвал заявления Гжегожа Схетыны кощунственными.