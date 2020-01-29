Германия вывезет из Уханя 90 своих граждан военным самолетом

Германия направит в Ухань самолет Airbus A310 своих ВВС для эвакуации граждан из города, где находится эпицентр вспышки новой коронавирусной инфекции. По данным издания Bild, рейс намечен на пятницу, 31 января, хотя изначально должен был состояться 29-го января. Также борт сделает промежуточную остановку в Шанхае. Издание сообщает, что задержка связана с одобрением китайских властей, которое долго не удавалось получить.

Также неизвестно, что будет с эвакуированными после их доставки во Франкфурт-на-Майне. По некоторым данным, все 90 немцев, которых планируется вывезти из Китая, должны будут пройти карантин продолжительностью в 14 дней.