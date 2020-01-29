Правительство Пермского края собралось на первое заседание без губернатора

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Все мастера Москвы: http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/, смотреть варианты >>
Объявление: http://remont.youdo.com/plumbers/canalization/connection/, подробное описание тут.



Политика Приволжский ФО Пермский край
Правительство Пермского края, табличка (2017) | Фото: v-kurse.ru

Правительство Пермского края собралось на первое заседание без губернатора

В Перми сегодня состоялось заседание краевого правительства. Главной его особенностью стало то, что оно впервые за три года прошло без действующего главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание провела исполняющая обязанности председателя правительства Ольга Антипина. В открытой части повестки был рассмотрен вопрос о реализации в регионе национального проекта "Образование". Докладчиком по теме стала министр образования и науки края Раиса Кассина.

Было отмечено, что в ближайшие два года в Прикамье появится еще четыре технопарка, два из которых - мобильные. Стационарные технопарки построят в Чусовом и Березниках. На их строительство и оснащение будет направлено почти 147 млн руб., более 139 млн из которых - из федерального бюджета.

На оборудование в мобильных Кванториумах из федерального бюджета будет направлено порядка 32 млн руб., а из регионального - 1,7 млн руб.

Обсуждение оставшихся 15 вопросов проходило в закрытом формате.

Напомним, что Ольга Антипина возглавляет правительство Пермского края с 21 января. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым, который получил повышение до министра экономического развития РФ. Отметим, что прошлое заседание было отменено.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство Пермского края собралось на первое заседание без губернатора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ольга Антипина, правительство пермского края, председатель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.04.2020 16:10 Мск Депутаты заксобрания Прикамья разрешили самовыдвиженцам баллотироваться в губернаторы
Ранее 27.03.2020 12:25 Мск Самовыдвиженцам могут разрешить баллотироваться на пост губернатора Прикамья
Ранее 12.02.2020 12:43 Мск Дмитрий Махонин провел первое заседание правительства Прикамья в качестве председателя
Ранее 10.02.2020 11:51 Мск Сменщик Решетникова возглавил правительство Прикамья

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2020 08:40 Мск Бесперспективно: Эксперты заявили, что самовыдвиженцев на выборах губернатора Прикамья не будет
Ранее 27.01.2020 13:55 Мск Песков: подбор кандидатов на должность врио главы Прикамья продолжается
Ранее 27.01.2020 13:07 Мск Будущий губернатор Прикамья "спалился", подписавшись на Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова?
Ранее 24.01.2020 15:22 Мск "Мне и тут хорошо". Свердловский политик назвал свое назначение на место Решетникова "ерундой"
Ранее 24.01.2020 11:36 Мск Пермские общественники требуют снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора
Ранее 23.01.2020 09:23 Мск "При Решетникове край "вырос". Депутат заксобрания Прикамья - о совместной работе с новым министром экономики
Ранее 23.01.2020 08:48 Мск В Прикамье назначен и.о. председателя правительства
Ранее 23.01.2020 08:23 Мск Министр экономики Решетников сообщил о планах по изменению контрактной системы
Ранее 22.01.2020 12:51 Мск От министра Решетникова ждут новую модель экономического развития регионов
Ранее 22.01.2020 11:50 Мск Возглавить Пермский край может близкий Собянину "варяг" из Свердловской области
Ранее 22.01.2020 10:30 Мск Решетников на посту министра продолжит курировать начатые в Прикамье проекты
Ранее 22.01.2020 08:41 Мск В Прикамье отменили заседание правительства в связи с уходом губернатора в министры
Ранее 21.01.2020 21:08 Мск Нового губернатора Пермского края выберут в сентябре этого года
Ранее 21.01.2020 15:45 Мск РБК: Глава Прикамья возглавит Минэкономразвития в новом федеральном Правительстве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров