Правительство Пермского края собралось на первое заседание без губернатора

В Перми сегодня состоялось заседание краевого правительства. Главной его особенностью стало то, что оно впервые за три года прошло без действующего главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание провела исполняющая обязанности председателя правительства Ольга Антипина. В открытой части повестки был рассмотрен вопрос о реализации в регионе национального проекта "Образование". Докладчиком по теме стала министр образования и науки края Раиса Кассина.

Было отмечено, что в ближайшие два года в Прикамье появится еще четыре технопарка, два из которых - мобильные. Стационарные технопарки построят в Чусовом и Березниках. На их строительство и оснащение будет направлено почти 147 млн руб., более 139 млн из которых - из федерального бюджета.

На оборудование в мобильных Кванториумах из федерального бюджета будет направлено порядка 32 млн руб., а из регионального - 1,7 млн руб.

Обсуждение оставшихся 15 вопросов проходило в закрытом формате.

Напомним, что Ольга Антипина возглавляет правительство Пермского края с 21 января. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым, который получил повышение до министра экономического развития РФ. Отметим, что прошлое заседание было отменено.